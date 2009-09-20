Софі Лорен сьогодні 75!
Її останню роботу очікують в Італії
|Софі Лорен. Фото Getty Images
Софія Віллані Шиколоне - таке справжнє ім`я акторки - народилася в Римі, однак всі дитячі роки провела в невеликому містечку Поццуолі під Неаполем, тому вважає себе неаполітанкою. На початку 50-х років, після перемоги на кількох конкурсах краси, Софія почала артистичну кар`єру. Її творчість уперше привернула увагу серйозної критики в 1954 році, коли вона знялася у фільмі Вітторіо Де Сіки "Золото Неаполя".
Світова слава до Софі Лорен прийшла в 1960 році після ролі у фільмі Де Сіки "Чочара" за твором Альберто Моравіа. За роль жінки із Чочарії акторка отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Другий "Оскар" Софі Лорен одержала 1991 року за внесок у кінематограф, з офіційним формулюванням - "як справжньому скарбу світового кіно".
Останнім часом Софі Лорен усе рідше знімається в кіно, однак веде активне громадське життя, постійно відвідує провідні міжнародні фестивалі. У віці 72 років вона не посоромилася знятися оголеною для відомого календаря "Піреллі".
Її останню роботу - фільм-мюзикл "Дев`ять" за мотивами бродвейського спектаклю про життя Федеріко Фелліні - очікують в Італії. У цій картині вона зіграла матір великого режисера. Як Лорен повідомила нещодавно в інтерв`ю, незабаром вона зіграє й сама себе в телепроекті про власне життя та кар`єру.