У лікарню Кременчука продовжують надходити діти з дизентерією

У Кременчуку й досі до лікарні надходять діти з дизентерією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, вчора ввечері до дитячої лікарні було госпіталізовано дівчинку.

«Останньою вчора поступила дівчинка. Вона лікувалася амбулаторно, але у зв`язку з погіршенням стану її поклали в стаціонар», - сказав головлікар міської дитячої лікарні Юрій ПОПЕНКО.

За його словами, причина захворювання учнів гімназії №6 – дизентерія. Про це офіційно заявили медики, отримавши результати аналізів.

Наразі на стаціонарі дитячої лікарні перебуває 34 дитини.

Як повідомив Ю.ПОПЕНКО, зараз стан усіх дітей стабільний, середньої тяжкості, спостерігається динаміка на покращення.

Як повідомлялося, 16 вересня після 17.00 до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області були госпіталізовані перші 20 учнів школи-гімназії №6.

Головний санітарний лікар Кременчука В.АКІМОВ заявив, що причиною погіршення стану дітей у школі №6 стало невиконання правил утримання харчоблоків й приготування їжі