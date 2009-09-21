Гран-Прі «Червоної рути» отримав гурт, який ще зранку співав на кухні

У Чернівцях 20 вересня грандіозним концертом на стадіоні «Буковина» завершився ювілейний фестиваль сучасної української пісні і музики «Червона рута-2009», у якому взяли участь переможці нинішнього та попередніх фестивалів «Червона рута». Фестивалю у цьому році виповнилося 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, Гран-Прі «Червоної рути 2009» отримав «Солома-гурт» з Києва, який виступає у стилі фольклорної музики та виконує сценічні твори у старовинному стилі. Гурт існує лише півроку, музика - це хобі для його учасників.

Диплом переможця з рук голови суддівської ради Кирила СТЕЦЕНКА і Президента першого Національного каналу Василя ІЛАЩУКА отримала солістка гурту, акторка кіно Соломія МЕЛЬНИК. яка вразила чернівчан та журі своїм самобутнім співом.

«Ми ще вранці репетирували у себе на кухні та потрапили на велику сцену, - сказала Соломія. – Перемога для нас – це сон. Ми просто хотіли вшанувати Івасюка, аж тут Гран-Прі!» – заявила вона в інтерв’ю журналістам.

Як заявив на ювілейному концерті голова журі «Червоної рути-2009» Кирило СТЕЦЕНКО, за 20 років існування фестивалю, який проводився 11 разів, це лише третє Гран-Прі, присуджене його учасникам.