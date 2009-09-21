На Полтавщині пограбували сільраду: зникли 3 комп'ютери, жакет і троянда

Міліція порушила кримінальну справу за фактом пограбування адміністративної будівлі Ковалівської сільської ради в Полтавській області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, в ніч на 17 вересня невідомі зламали двері адмінбудівлі й частково винесли документацію, три комп`ютери, на яких працювали землевпорядник сільради, діловод і бухгалтер. Крім того, з кабінету сільського голови зникла кімнатна троянда й жакет відстороненої від виконання обов`язків сільського голови Ковалівки Г.

Співробітники міліції встановлюють зв`язок між пограбуванням і кримінальною справою, порушеною проти Г., - прокуратура Полтавського району порушила кримінальну справу проти голови Ковалівської сільради Полтавського району Г. за підозрою в незаконному продажі землі на загальну суму близько 8 млн. грн. Йдеться про незаконне відчуження 70 земельних ділянок площею 15 га протягом 2 років. Справу порушено за статтею 364 (зловживання службовим становищем) і ст. 366 (службова підробка документів) Кримінального кодексу України. Після порушення справи депутатський корпус висловив недовіру голові сільської ради.