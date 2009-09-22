До вечора на міжбанку зросли долар та євро

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,4720/8,5070, на 12:00 ціни впали до 8,4550/8,4815. До закриття торгів цінові рівні зросли - 8,5080/8,5270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2805/20, на 12:00 ціни знизилися - 0,2801/14. До закриття ціни піднялися до 0,2808/21. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1000 (-0,2755).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4670/1,47820. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,5235/12,5775, на 12:00 ціни пішли вниз 12,4970/12,5230. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 12,5755/12,6060.