Світовий банк затвердив великі позики

Рада директорів Світового банку (СБ) затвердила великі позики Індії, Угорщині та Латвії.

Згідно з поширеним банком повідомленню, Нью-Делі одержить в цілому майже 4,35 млрд. дол., зокрема 2 млрд. дол. – "на фінансову підтримку урядової програми по заходах стимулювання економіки".

"Цей кредит покликаний сприяти пом`якшенню дії глобальної економічної кризи на індійську економіку", – підкреслили в банку.

Мета інших індійських проектів (на суму 2,35 млрд. дол.) – надати допомогу в кредитуванні середніх і малих приватних компаній, будівництві і модернізації ліній електропередачі в західних, північних і південних районах країни, поліпшенні муніципальних систем водопроводу і каналізації в штаті Андхра-Прадеш.

Гроші виділяються в середньому на 30 років з 5-10-річним відстроченням платежів по каналах Міжнародної асоціації розвитку – дочірньої організації СБ, що спеціалізується на наданні пільгового фінансування країнам, які його найбільше потребують.

Будапешту СБ надає 1 млрд. євро на 8,5 років. Ці кошти мають бути направлені "на підтримку програми фінансової стабільності країни, реформу податково-бюджетної і пенсійної систем, заборону зростання цін і запобігання виникненню дефіциту ліків у сфері охорони здоров`я".

Латвія одержить 200 млн. євро на 10 років з 5-річним відстроченням платежів на "забезпечення довгострокової фінансової стабільності". Кредит, зокрема, покликаний допомогти "в проведенні структурних реформ, спрямованих на стабілізацію фінансового сектора і підвищення його опірності майбутнім шокам".