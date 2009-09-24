Поїзд Харків-Одеса зробив з джипа судді купу металобрухту

У Кременчуці внаслідок зіткнення на переїзді потягу і джипа було зупинено рух поїздів

Кременчук. 24 вересня. УНІАН. У Кременчуці Полтавської області внаслідок нічного зіткнення на переїзді потягу і джипа було зупинено рух поїздів.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні МНС.

За їх даними, в середу о 23.36 у Кременчуці на переїзді потяг, який прямував з Харкова до Одеси, зіткнувся з «Міцубісі Паджеро».

"У салоні автомобіля був тільки водій. Він дістав незначні травми. Машина перетворилася на купу металу. Потяг протяг машину понад 400 метрів. Її кілька годин витягували з-під локомотива. Потяг простояв більше трьох годин", - повідомило джерело в МНС.

Причина ДТП встановлюється. За словами джерела, за кермом автомобіля був суддя одного з районних судів Кременчука.