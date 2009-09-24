У Криму кортеж з китайською делегацією потрапив у ДТП: є жертви
12:09, 24 вересня 2009Суспільство
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Супроводжували машини ДАІ...
Вранці 24 вересня приблизно в 9.00 на ялтинській об`їзній дорозі в районі вулиці Горіхової сталося ДТП, в якому постраждав автомобіль китайської делегації. Про це повідомляє Обком з посиланням на "Новости Крыма".
За попередньою інформацією, один з «Мерседесів» з кортежа автомобілів і автобусів, що їхали у супроводі машин ДАІ, зіткнувся з «ВАЗ-2107».
Поки немає точних даних про причини зіткнення.
Також за попередньою інформацією, водій «ВАЗ-2107» загинув, шість чоловік поранені, зокрема серйозно - один з високопоставлених членів китайської делегації.
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