В Україні цього року закрилися з десяток кінотеатрів

В Україні однозальні кінотеатри не витримують конкуренції з мультиплексами, а власники мереж орієнтуються не на охоплення нових регіонів і категорій глядачів, а на переманювання аудиторії одне у одного. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Протягом року в Україні закрилося близько десятка кінотеатрів, серед яких легендарний одеський «Уточкіно». Деякі з них не витримали конкуренції з мультиплексами, як наприклад, київська «Кінопанорама». Тим часом відкрився лише один семизальний кінотеатр «Кронверк» у Харкові, що входить у російську мережу, підконтрольну консорціуму «Альфа-груп» Михаїла ФРІДМАНА. Хоча цього року українські гравці готувалися до виходу на ринок іноземних мереж - «Сінема Парк», що входить у російську ФПГ «Інтеррос», «П`ять зірок» групи «Парадіз», а також польської медіагрупи ITI Multikino й ізраїльської Cinema City International - і відкриття ними, щонайменше, 70-80 кінозалів по всій країні.

На думку експертів, український ринок просто втратив колишню привабливість для іноземних мереж - тут більш як удвічі збільшилися терміни окупності.

«Коли ми починали будувати мережу, ми орієнтувалися повернути вкладені кошти за п`ять років. Після українізації терміни повернення пересунулися до семи років, а тепер, з урахуванням кризи, - до 10-12», - пояснив «Коментарям:» співвласник компанії «Мультиплекс-холдинг» Антон ПУГАЧ.

Втім, на думку інших учасників ринку, за іноземними кіномережами зазвичай стоять великі фінансові холдинги, які навряд чи розраховують на швидкий прибуток і готові вкладати кошти, щоб зайняти місце. Стримуючим фактором для розвитку мереж кінотеатрів, скоріше, є відсутність місць для їхнього розміщення. Український ринок і до кризи страждав від несвоєчасної здачі в експлуатацію торгово-розважальних центрів, а тепер же будівництво більшості з них взагалі заморожено на невизначений строк, відзначає видання.

Зараз більшість учасників ринку бачать подальше зростання кількості кінотеатрів винятково за рахунок мультиплексів, розміщених на території нових ТРЦ: «Із кризою проблеми однозальників збільшилися; їхній прибуток, що й так наближався до нуля, цей поріг таки переступив. Так, закрилися старі однозальники в Дніпропетровську, які були реконструйовані на піку хвилі, і зараз виявилися нікому не потрібними», - говорить директор компанії «КіноСвіт» Сергій СТРОНОВ.

При цьому, розширюючи мережі кінотеатрів, їхні власники будуть орієнтуватися не на залучення нових категорій глядачів, у бюджеті яких не передбачалися витрати на відвідування кіно, і охоплення нових регіонів, а на переманювання аудиторії один в одного й стимулювання її споживчої активності за рахунок спецпропозицій, акцій і систем лояльності. «Курс на розширення буде переслідувати саме ці цілі. Розраховувати на подальший ріст відвідуваності в теперішніх умовах ризиковано. Новий мультиплекс «Лінії Кіно», що відкривається в жовтні в ТРЦ Dreamtown (Оболонь, Київ), просто відтягне аудиторію з уже працюючих у цьому районі мереж - «Одеси-Кіно» в «Каравані», «Батерфляю» на Петрівці й зі свого ж тризальника в «Метрополісі», -- вважає співвласник одного зі столичних кінотеатрів.