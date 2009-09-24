Міносвіти вимагає відрахувати «фальшивих» студентів-пільговиків

Міністерство освіти України наполягатиме на відрахуванні студентів, яких прийняли до вишів як пільговиків на підставі фальшивих довідок. Про це заявив в інтерв`ю тижневику «Коментарі:» заступник директора Департаменту вищої освіти МОН України Юрій КОРОВАЙЧЕНКО.

Не виключене також і порушення кримінальних справ, у тому числі й проти тих, хто видавав такі довідки. «Лікар повинен бути позбавлений права лікувати, соціальний працівник піде підмітати вулиці», - підкреслив посадовець.

Водночас Ю.КОРОВАЙЧЕНКО відзначив, що проблема різкого зростання цього року кількості абітурієнтів-пільговиків трохи перебільшена. За його словами, у навчальних закладах Міносвіти кількість пільговиків торік становила 10 тис., а в цьому - 12 тис. «Ці дві тисячі з`явилися в результаті прийняття закону про підвищення престижу праці шахтарів. Кількість абітурієнтів, що скористалися пільгами, склала 4,5% від загальної чисельності вступників до вишів МОН, а торік їх було 3,7%», - пояснив Ю.КОРОВАЙЧЕНКО.

При цьому він визнав той факт, що багато документів, що дають право на пільги, викликають підозри. Зокрема за результатами перевірки в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка Генеральна прокуратура України виявила окремі факти подачі недостовірних документів.

Щоб уникнути проблеми напливу пільговиків у престижні вузи в наступному році, Міносвіти має намір змінити умови прийому. Як зазначив Ю.КОРОВАЙЧЕНКО, пільговик зможе скористатися пільгою тільки в тому випадку, якщо він подає до вишу оригінал сертифіката. Ця норма також дозволить міністерству заздалегідь знати, де сконцентрована найбільша кількість пільговиків, і спрямовувати туди держзамовлення на більшу кількість місць.