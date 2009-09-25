«Нафтогаз» не зможе уникнути формального дефолту

НАК «Нафтогаз України» не зможе уникнути формального дефолту, незважаючи на те, що уряд повідомив про намір реструктуризувати випуск єврооблігацій компанії.

Таку думку висловив в коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

За його словами, «хоча компанія почала переговори з інвесторами і найближчим часом має опублікувати пропозицію про реструктуризацію, угоду з утримувачами облігацій навряд чи буде досягнуто до настання дати погашення».

В результаті, вважає аналітик, якщо «Нафтогаз» не підпише договір з кредиторами про відстрочення виконання зобов`язань, за паперами компанії буде оголошено дефолт. «На даний момент ми не бачимо передумов до підписання угоди про відстрочення і чекаємо, що до завершення реструктуризації за єврооблігаціями НАК перебуватиме в стані дефолту», - повідомив С.ФУРСА.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з рівня «СС» до «С».

Обидва рейтинги залишено під наглядом у списку Rating Watch з позначкою «Негативний».

Fitch також знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій "Нафтогаза" на суму 500 млн. дол. з рівня «CC» до «C» і виключило його зі списку Rating Watch «Негативний». Рейтинг поворотності активів за єврооблігаціями компанії на рівні «RR4».

«Зниження рейтингів відображає нещодавні заяви "Нафтогазу" і уряду України щодо їх готовності реструктуризувати весь борг компанії в іноземній валюті. В даний час Fitch вважає маловірогідним, що єврооблігації будуть погашені в строк (30 вересня 2009 р.), і, якщо виплати не буде проведено, агентство здійснить подальше зниження РДЕ "Нафтогазу" до рівня «RD» (обмежений дефолт)», - говориться в повідомленні Fitch.