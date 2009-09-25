У Криму СЕС закрила дві школи

У Криму санітарно-епідеміологічна станція через відсутність водопостачання тимчасово припинила роботу шкіл №1 і №2 в селищі Віліно Бахчисарайського району.

Про це кореспондентові УНІАН у телефонній розмові повідомила головний санітарний лікар Кримської Республіканської СЕС Марія КРОВ‘ЯКОВА.

За словами М.КРОВ‘ЯКОВОЇ, через заборгованість за спожиту електроенергію компанія "Крименерго" знеструмила насосну станцію, яка подавала воду в ці школи. При цьому вона наголосила, що "підстав для паніки немає".

"Школи закрито тимчасово, оскільки відсутнє водопостачання через заборгованість за електроенергію, немає жодних умов для дотримання особистої гігієни, для нормальної роботи харчоблоку. Руки нема де мити, туалети не працюють", - відзначила головний санітарний лікар Криму. За її словами, закриття шкіл стало запобіжним заходом щоб уникнути порушень епідеміологічної ситуації і можливих спалахів будь-яких захворювань.

"Якщо завтра вирішать питання з електропостачанням і включать воду - діти підуть в школу", - запевнила М.КРОВ‘ЯКОВА.