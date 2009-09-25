Чорномирдін закликає Європу допомогти Україні

Спеціальний представник Президента Російської Федерації з питань економічного співробітництва з країнами СНД, екс-посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН закликає країни Європи допомогти Українській державі модернізувати газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході телемосту з учасниками 6-го щорічного самміту Ялтинської Європейської стратегії (YES).

«Ми (Росія) виробляємо, Європа споживає, Україна – транзитер. Повинні бути всі учасниками розвитку підтримки цієї системи (ГТС України)», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Зазначивши, що Росія готова допомогти Україні в модернізації ГТС, він закликав ЄС також допомогти Україні.

«Євросоюз немов би і підтримує Україну, і навіть підписав декларацію про підтримку газотранспортної системи України, але ж нічого не робить, нічого ж не дає, не надає ніякої фінансової допомоги», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він також заявив, що в українську ГТС необхідно щорічно вкладати «більш як 2 млрд. дол.».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. у Брюсселі пройшла Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, за результатами якої український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України.

Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.