Тимошенко бере в борг стільки, скільки може держава

Уряд України здійснює зовнішні запозичання у відповідності з показниками, визначеними державним бюджетом країни на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО напередодні в ефірі телеканалу «Україна» у відповідь на звинувачення, висловлені міністром економіки опозиційного уряду Ірини АКИМОВОЇ про перевищення втричі нормативів зовнішнього боргу України.

«Рівно стільки, скільки може держава запозичити – ми запозичаємо. Не відповідає дійсності інформація, що запозичене втричі більше, ніж заплановано бюджетом. Абсолютно не відповідає реальності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що уряд працює виключно в рамках бюджету на 2009 рік. «Завершиться рік, ми звітуємо перед парламентом, Рахункова палата перевіряє, і саме тому ми абсолютно спокійні, що ми діємо законно. Якщо ми працюємо в бюджеті – ми його не порушуємо», - заявила вона.