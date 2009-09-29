289 осіб отримали громадянство України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про прийняття до громадянства України 289 осіб, з них троє неповнолітніх.

Як повідомляє Служба з питань громадянства Секретаріату Президента, до громадянства прийняті представники 39 національностей, найчисельніші з яких росіяни (29%), вірмени (23%), азербайджанці, грузини, корейці (по 6%), молдовани (4%).

Протягом поточного року, згідно з рішеннями Президента, прийнято до громадянства України 2 тис. 561 особу.

Взагалі протягом 2009 року, відповідно до рішень Президента України, органів внутрішніх справ, дипломатичних представництв та консульських установ, набули громадянство України близько 29 тис. осіб. Припинено громадянство України 4 тис. 671 особи.

Одним з основних завдань Служби з питань громадянства є розгляд звернень громадян стосовно проблем реалізації законодавства у сфері набуття та припинення громадянства України. Таких звернень лише цього року надійшло більше 500. Найбільш проблемні питання перебувають на контролі і знімаються після їхнього вирішення, йдеться у повідомленні.