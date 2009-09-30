Джазовий фестиваль пройшов на європейському рівні

Фестиваль «Art Jazz Cooperation 2009» проходив 28-29 серпня паралельно у двох містах: Луцьку та Рівному. Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН президент “Луцького джаз клубу” Олег БАКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що учасники переїжджали із луцького концертного майданчика – Луцького замку - до рівненського драматичний театру. За його словами, в фестивалі брали участь представники й з інших країн - Ізраїлю, Німеччини, Росії, Польщі.

О.БАКОВСЬКИЙ повідомив, що у Рівному також пройшла перша всеукраїнська виставка-конкурсу «Джазові емоції», де було представлено близько 50 робіт.

Джазовий критик та продюсер Петро ПОЛТАРЄВ зазначив, що важливо вже те, що фестиваль “відбувся в ті часи, коли відміняються фестивалі”. За його словами, фестиваль був “на достатньо високому, європейському рівні”. Він зазначив, що на цьому фестивалі були представлені два основні напрями джазу - класичний джаз та етнічний джаз.

Культуролог, музикант Євген БАРАННІК зазначив, що досить важливим є те, що на таких фестивалях мають змогу виступати і показати свою творчість представники українського джазу. За його словами, тут відбувається і спілкування з глядачами, а також учасників між собою, творчий обмін.

Піаністка, композитор та учасниця «Art Jazz Cooperation 2009» Маша ПОРТНІКОВА зазначила, що її “фестиваль підкорив своєю теплотою, душевністю”, оскільки відчувалася підтримка учасників, глядачів. Вона зазначила, що в Луцькому замку, де проходив фестиваль “було відчуття, що ти переселяєшся в іншу епоху”.

Президент “Луцького джаз клубу” О.БАКОВСЬКИЙ зазначив, що в наступному році планується знову проведення джаз-фестивалю. За його словами, важливо, щоб і державні структури зрозуміли необхідність його проведення і сприяли та фінансово підтримували його.