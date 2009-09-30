Жигулі врізалися в рейсовий автобус: 16 поранених

У Львівській області при зіткненні легкового автомобіля „ВАЗ-21063” з рейсовим автобусом „БАЗ” постраждали 16 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ДТП сталося вчора о 17.45 поблизу села Великий Дорошів на автошляху Львів – Рава-Руська.

Водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автобусом, у якому перебували 15 пасажирів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 16 осіб, із них 11 пасажирів з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до лікарень Львова.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 131 автоаварію, в яких загинули 23 особи і травмовані 158 осіб.