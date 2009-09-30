Держфінпослуг заблокувала рахунки кредитної спілки «Акорд»
11:54, 30 вересня 2009Суспільство
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Введена тимчасова адміністрація
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) 29 вересня ввела тимчасову адміністрацію у кредитній спілці «Акорд».
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінпослуг.
Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором строком на 3 місяці призначена Світлана СЛОБОДЕНЮК.
Також повідомляється, що рішення про введення тимчасової адміністрації ухвалене у зв`язку з систематичним порушенням кредитною спілкою вимог Держфінпослуг.
Крім того, розпорядженням комісії від 28 вересня 2009 №702 весь склад правління і наглядової ради КС «Акорд» усунений від управління спілкою. Рахунки кредитної спілки заблоковані, печатка і документація вилучені тимчасовим адміністратором.
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