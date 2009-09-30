Помер перший космонавт-українець Павло Попович

На 79-му році життя раптово помер льотчик-космонавт СРСР, перший космонавт-українець, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Павло Попович.

Як повідомляє Аерокосмічний портал України, П.Попович помер учора, 29 вересня.

У той же час, як повідомило УНІАН інформоване джерело, П.Попович помер у гурзуфському санаторії від інсульту.

П.Попович народився 5 жовтня 1930 року в м. Узин Київської обл. Закінчив 7-річну школу і ремісниче училище в м. Біла Церква (1947), Індустріальний технікум трудових резервів у Магнітогорську (1951), Центральні авіаінструкторські курси удосконалення офіцерського складу ВПС (1954), Військово-повітряну інженерну академію ім. М.Є. Жуковського в Москві (1968).

Здійснив два космічні польоти: як пілот на космічному кораблі "Восток-4" за програмою першого групового польоту на кораблі "Восток-3" (12-15 серпня 1962 р.) і як командир космічного корабля "Союз-14" і військової орбітальній станції "Салют-3" (3-19 липня 1974 р.).

Був обраний депутатом Верховної Ради УРСР 11-го скликання (1984-1988). Почесний громадянин українських міст Біла Церква, Полтава, Запоріжжя. Герой Праці Демократичної Республіки В`єтнам.