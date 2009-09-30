На Кіровоградщині один підприємець застрелив іншого

У Долинському районі Кіровоградської області працівники міліції затримали 57-річного місцевого мешканця, директора приватного підприємства, який через конфлікт бізнесових інтересів застрелив 60-річного мешканця Криворізького району Дніпропетровської області, також директора фірми.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Встановлено, що житель Дніпропетровщини мав у приватній власності на території Долинського району кілька полів, де вирощував сільськогосподарські культури. За певних обставин у нього виникли боргові зобов’язання перед однією з криворізьких фірм. За рішенням суду на поле соняшнику боржника було накладено арешт. Для збору врожаю судові виконавці найняли кілька комбайнів сина місцевого фермера.

У день виконання робіт підприємець приїхав на своє поле та влаштував скандал із власником сільськогосподарської техніки. Він стверджував, що всі необхідні кошти перераховано через банк, тому ніхто не має права збирати його врожай, однак співробітники фірми не підтвердили відшкодування боргу.

Наступного дня біля одного із місцевих магазинів батько місцевого підприємця чекав зачинателя скандалу біля торговельного центру. Коли той з покупками вийшов на вулицю, чоловік дістав з авто рушницю та кілька разів вистрелив у боржника. Отримавши два вогнепальні поранення в голову і живіт, потерпілий помер на місці пригоди.

За даним фактом порушено кримінальну справу, проводиться слідство. Зброю вилучено.