Держкомстат пояснив, чому мовчатиме про падіння ВВП

Державний комітет статистики України уточнив показник спаду валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2009 року, знизивши його з 18% до 17,8%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держкомстату.

Також у комітеті, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, коли можна очікувати на дані щодо динаміки ВВП за перше півріччя 2009 року, повідомили, що у зв`язку з переходом на міжнародні стандарти даний показник Держкомстат публікувати не буде.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в першому кварталі поточного року проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році порівнянні з 2007 роком становило 2,1%, тоді як зростання ВВП в 2007 році порівняно з 2006 роком становило 7,6%.

За прогнозами Кабінету Міністрів України, зростання ВВП України в 2011 році становитиме 5,4%, у 2012 р. – 7,2%, у 2013 р. – 6,5%. При цьому інфляція прогнозується на рівні 9,2% у 2011 році, 7,9% – у 2012 році, 5,5% – у 2013 році.

Зростання цін виробників очікується на рівні 12,9% (грудень до грудня) у 2011 році, 10,3% – у 2012 році і 9,5% – у 2013 році.

Згідно з постановою №973 від 12 вересня 2009 року, Кабмін прогнозує в 2010 році інфляцію на рівні 9,7%, зростання ВВП – 3,7%.