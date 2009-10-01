Міжбанківський долар знову росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги долару США відкрилися котируваннями 8,2580/8,2945 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 8,3050/8,3230 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2744/0,2762 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2758/0,2771 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився й до 12:00 встановився на рівні 30,0475 рублів за долар (+0,0381).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4593/1,4595 дол./євро, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0560/12,1035 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1085/12,1305 грн./євро.