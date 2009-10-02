Держбюджет у січні-серпні зведений з дефіцитом 16,4 млрд. грн.

Державний бюджет України у січні-серпні 2009 року зведений з дефіцитом 16,427 млрд. грн., а зведений бюджет – із дефіцитом 16,696 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, доходи держбюджету в січні-серпні становили 135,348 млрд. грн, тоді як видатки – 149,94 млрд. грн.

При цьому доходи зведеного бюджету за січень-серпень становлять 175,971 млрд. грн., видатки – 190,798 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), видатки – 267,677 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлений на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.