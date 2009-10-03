Тимошенко: більшість підприємств не здатні платити податок на прибуток

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що затримки з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ) пов`язані насамперед з кризовими явищами, що їх переживає українська економіка, а також з неспроможністю ряду підприємств платити податок на прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на IX Львівському міжнародному економічному форумі.

«Більшість підприємств України сьогодні не здатні платити податок на прибуток і не здатні збалансувати свій бюджет так, як було заплановано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з керівництвом СБУ і Генеральної прокуратури зобов`язав їх провести тотальну перевірку відшкодування ПДВ. «Я на сьогодні володію інформацією, коли некомпенсований ПДВ перевищив 20 млрд. грн.», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив думку, що для того, щоб одержати відшкодування ПДВ, треба бути членом певної політичної сили або депутатом від неї.