Кисельов припиняє роботу на телеканалі TВi

Головний редактор і ведучий аналітичної програми «Нагорі» телеканалу TВi Євген КИСЕЛЬОВ заявив про те, що він припиняє роботу на цьому каналі і продовжує співпрацювати з телеканалом «Інтер», де веде щотижневе ток-шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналіст заявив 4 жовтня в ефірі програми «Нагорі».

Є.Кисельов висловив жаль, що йому не вдалося реалізувати свій план співпраці з обома телеканалами.

«На превеликий жаль, життя порушило ці плани», - зазначив журналіст.

Є.Кисельов повідомив, що минулого тижня один з акціонерів телеканалу TВi зробив спробу встановити над каналом одноосібний контроль «діючи при цьому жорсткими заходами, до певної міри, силовими».

«За цієї ситуації залишатися працювати на каналі і своєю присутністю в ефірі свідомо чи мимоволі схвалюючи всі ці дії, для мене є абсолютно неприйнятним. Відтак я вимушений повідомити, що після довгих і ретельних роздумів я ухвалив рішення скласти з себе обов`язки головного редактора TВi і ведучого програми «Нагорі» і припинити вихід цієї програми», - заявив Є.Кисельов.