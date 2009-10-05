Британська інтернет-реклама вперше обігнала телеефірну

Витрати на інтернет-рекламу у Великобританії в першій половині 2009 року виросли на 4,6 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Reuters з посиланням на дослідження агентства Internet Advertising Bureau (IAB). При цьому витрати на цей вид реклами вперше перевищили витрати рекламодавців на телевізійну рекламу.

У цілому на інтернет-рекламу в першій половині 2009 року було витрачено 1,75 мільярда фунтів стерлінгів (2,81 мільярда доларів), що становить 23,5 відсотка всіх рекламних витрат. Частка телевізійної реклами у витратах рекламодавців склала 21,9 відсотка. Для порівняння, витрати на рекламу на інтерактивних екранах в місцях продажу преси склали 18,5 відсотка від всіх витрат рекламодавців, а на поштову розсилку - 11,5 відсотка.

На початку червня 2009 року стало відомо, що вартість розміщення реклами на телебаченні у Великобританії знизилася до мінімуму з 1980-х років. При цьому дослідницька компанія Billets оголосила, що за підсумками року розцінки на телерекламу знизяться на 16 відсотків.

Лента.ру