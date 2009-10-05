Книга про нові пригоди Вінні-Пуха вийде в світ у США і Великобританії

Офіційне продовження історії про Вінні-пуха - книга "Повернення в Чудовий ліс" (Return to the Hundred Acre Wood) - з новою героїнею, видрою Лотті, з понеділка з`явиться на полицях книжкових магазинів Великобританії і США.

"Повернення в Чудовий ліс" - продовження казок Александра Мілна "Вінні-пух" (1926) і "Будинок на Пуховому узліссі" (1928) з класичними ілюстраціями Ернеста Шепарда.

Згоду на створення "сиквела" пригод Вінні-пуха і його друзів дав фонд Pooh Properties, що розпоряджається спадщиною Мілна і Шепарда. Продовжити знамениту історію було доручено британському письменникові і драматургові Девіду Бенедіктусу (David Benedictus), який мав досвід адаптації "Вінні-пуха" як аудіокниги.

Ілюстратором повісті став художник Марк Берджесс (Mark Burgess), у портфоліо якого безліч малюнків до дитячих видань.

"РИА Новости"