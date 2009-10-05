Кисельов каже, що пішов з телеканалу через тиск власника

Головний редактор і ведучий аналітичної програми «Нагорі» телеканалу TВi Євген КИСЕЛЬОВ заявив про те, що він припиняє роботу на цьому каналі і продовжує співробітничати з телеканалом «Інтер», де є ведучим щотижневого ток-шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналіст заявив 4 жовтня в ефірі програми «Нагорі».

Є.КИСЕЛЬОВ повідомив, що минулого тижня один з акціонерів телеканалу TВi вдався до спроби встановити над каналом одноосібний контроль, «діючи при цьому жорсткими методами, певною мірою, силовими».

«У цій ситуації залишатися працювати на каналі, і своєю присутністю в ефірі вільно чи мимоволі освітлюючи всі ці дії, для мене цілком неприйнятно. У зв`язку з цим я змушений повідомити, що після довгих і ретельних роздумів я прийняв рішення скласти з себе обов`язки головного редактора TВi і ведучого програми «Нагорі» і припинити вихід цієї програми», - заявив Є.КИСЕЛЬОВ.

Є.КИСЕЛЬОВ шкодує, що йому не вдалося реалізувати свій план співробітничати з обома телеканалами. «На превеликий жаль життя порушило ці плани», - зазначив журналіст.

У короткому коментарі «Телекритике» Є.КИСЕЛЬОВ розповів, що під одним з акціонерів він мав на увазі Костянтина КАГАЛОВСЬКОГО.