У Нафтогазі назвали попередню вартість російського газу

Попередня вартість російського газу для України на 4-й квартал становить 208-209 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління зі зв`язків із громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

«Орієнтовно, 208-209 доларів за 1 тисячу кубометрів. Попередня вартість така», - сказав він.

Також В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ додав, що в 4-му кварталі НАК «Нафтогаз України» планує купити близько 14 млрд. кубометрів російського газу, за який розраховуватиметься «за рахунок основної діяльності».

Довідка УНІАН. Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.