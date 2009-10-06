У Мелітополі чоловік задушив 4-місячну дочку

У Запорізькій області чоловік задушив свою 4-місячну дочку.

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно 3 жовтня в Мелітополі.

"Неодноразово судимий 40-річний місцевий житель уночі 3 жовтня задушив свою 4-місячну дочку. За попередніми даними слідства, дитина стала жертвою "з`ясування стосунків" між батьком і матір’ю, що перебували на момент скоєння злочину в стані алкогольного сп`яніння", - повідомили в міліції.

При цьому в ГУ МВС додали, що однозначно причини та обставини трагедії належить встановити під час слідства у кримінальній справі, яку порушено стосовно дітовбивці за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - "Навмисне вбивство неповнолітнього".

Підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, вирішується питання про його арешт на період слідства.