Ющенко зустрівся з корейськими металургами

Україна зацікавлена в розвитку інвестиційної співпраці з Південною Кореєю.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі із делегацією південнокорейської металургійної компанії POSCO, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

Глава держави ознайомив потенційних іноземних інвесторів із сучасною економічною ситуацією та інвестиційним середовищем у державі, зазначивши, зокрема, що питанню залучення іноземних інвестицій в Україні надається особлива увага, відтак, наша країна завжди готова до плідного та взаємовигідного партнерства. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО відзначив високий рівень відносин України з Південною Кореєю в економічній, інвестиційній та торгівельній сферах.

«Для нас важливо формувати спільні економічні проекти і знайти спосіб їх реалізації в Україні», - сказав Президент.

Зі свого боку представники POSCO поінформували главу держави про плани компанії на майбутнє, а також висловили зацікавленість у входженні свого бізнесу до української економіки, зокрема, у розвитку партнерських відносин із низкою вітчизняних підприємств металургійного та гірничодобувного комплексу.

*** Південнокорейська компанія POSCO (Pohang Iron and Steel Company) - одна з найбільших у світі диверсифікованих металургійних компаній (4 місце у світі за обсягами виробництва сталі), основним видом діяльності якої є виробництво високоякісного сталевого прокату.