В Одеський морський порт прибувають танкери з каспійською нафтою

ВАТ «Укртранснафта» почало реалізацію проекту з поставок нафти з альтернативних джерел (країн Каспійського регіону) на вітчизняні нафтопереробні заводи (НПЗ).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації і стратегічних комунікацій ВАТ «Укртранснафта».

У повідомленні наголошується, що реалізація цього проекту проводиться на виконання «Програми диверсифікації джерел поставок нафти до України на період до 2015 року», затвердженої постановою КМУ від 8 листопада 2006 року №1572.

Зокрема, в перших числах жовтня в Одеський морський торговий порт прибули два танкери з легкою каспійською нафтою об`ємом 80 тис. тонн кожен.

Нафта з першого танкера вже відвантажена в резервуари нафтобази, визначені кількісні та якісні параметри нафти, завершується процедура митного оформлення. Почалася підготовка до транспортування системою Придніпровських магістральних нафтопроводів ВАТ «Укртранснафта».

Розвантаження другого танкера очікується в найближчі два дні. Крім того, планується прибуття ще одного (третього) танкера об`ємом 80 тис. тонн нафти.

Компанія відзначає, що нафта постачатиметься для потреб ЗАТ "Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ), який звернувся до Міністерства палива та енергетики з проханням допомогти у вирішенні питання щодо забезпечення постачань нафти на НПЗ шляхом укладання довгострокових договорів на транспортування нафти з каспійського регіону системою магістральних трубопроводів ВАТ «Укртранснафта».

«Дворічна нафтова блокада Кременчуцького НПЗ (51% акцій у власності державної компанії НАК «Нафтогаз України») з російського боку в черговий раз довела гостру необхідність диверсифікації джерел поставок нафти на територію України, яка повністю відповідає енергетичній стратегії України», - підкреслив голова правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО.

Нагадаємо, з жовтня 2007 року ОАО «Укртранснафта» не здійснює транспортування російської нафти сорту Urals на Кременчуцький НПЗ через відмову російської сторони поставляти сировину для переробки на заводі.

З іншого боку, використання системи Придніпровських магістральних нафтопроводів винятково в традиційному південному напрямі, як це пропонує Одеський НПЗ, є економічно неефективним для ВАТ «Укртранснафта», оскільки завантаження нафтопроводу не перевищує 15%.

За таких умов головним завданням ВАТ «Укртранснафта», як оператора магістральної системи нафтопроводів України, є створення умов для максимального забезпечення поставок нафти на вітчизняні нафтопереробні потужності.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором системи нафтопроводів України, 100% акцій підприємства належать НАК «Нафтогаз України».