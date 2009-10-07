Глава Рахункової палати говорить, що бюджету - повні кранти

Голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО вважає, що кризові процеси в Україні посилюються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

В.СИМОНЕНКО зазначив, що за підсумками 9 місяців цього року «видно загрозливі тенденції зниження надходжень до державного бюджету, порівняно з 2008 роком».

За його словами, якщо за результатами 8 місяців такі надходження знизилися на 14 млрд., то вже за 9 місяців – «це вже майже 23 млрд. грн».

Голова Рахункової палати зазначив, що за 9 місяців до держбюджету надійшло 146 млрд. грн., що становить 61% від річного плану.

«Повні, як говориться кранти, з виконанням загального фонду, до якого надійшло 107 млрд. грн., а це лише 59% від запланованого», - сказав В.СИМОНЕНКО.

За його словами, витрати державного бюджету також не виконуються.

Він зазначив, що, зокрема, близько 80% бюджетних програм соціального характеру не виконано за підсумками 8 місяців.

В.СИМОНЕНКО також сказав, що державний борг зростає посиленими темпами, і за підсумками року він може збільшитися в два рази.

Також голова Рахункової палати констатував серйозні проблеми в Пенсійному фонді. За його словами, виплати пенсій проводяться за рахунок «державного бюджету в збиток соціальних програм, тобто це гроші, взяті в борг». «Можливість подальшого кредитування Пенсійного фонду за рахунок держбюджету до листопада цього року буде повністю вичерпано», - заявив В.СИМОНЕНКО. За його словами, потрібно вживати надзвичайно термінових заходів.

Голова Рахункової палати також сказав, що до Стабілізаційного фонду бюджету за 9 місяців надійшло 2,3 млрд. грн., а подальше «його наповнення більш ніж проблематично». За його словами, ці кошти розподіляються без парламенту, без узгодження з бюджетним комітетом ВР. Він стверджує, що йдеться про 8,9 млрд. грн. (надходжень до Стабілізаційного фонду і в 2008 році – УНІАН). В.СИМОНЕНКО сказав, що майже 3 млрд. грн. з цього фонду спрямовано на заробітну плату, що «практично є нецільовим використанням бюджетних коштів».

Голова Рахункової палати наголосив, що в країні відбувається «втрата управління соціально-економічними процесами», а також здійснюється «порочна кадрова політика».

«Світовий пік кризи, начебто, пройшов, але у нас, шановні колеги, судячи з реальної обстановки, все тільки починається», - заявив В.СИМОНЕНКО, звертаючись до народних депутатів. При цьому він сказав: «Вона – криза - працює».