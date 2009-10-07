Завтра в Україні буде тепло

У четвер, 8 жовтня, в Україні температура вдень підніматиметься до 18-23°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні без опадів, лише у північних, центральних і Одеській областях вночі та вранці невеликий, місцями помірний дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°; вдень - 18-23°, на Прикарпатті та Одещині - до 25°; у східних областях вночі - 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки - 0-5°, вдень - 13-18° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 20-22°.