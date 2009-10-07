Долар на міжбанку доріс до поточного максимуму

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2830/8,3425, до 12:00 ціни зросли до 8,3310/8,3535. На час закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму – 8,3525/8,3685 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2787/0,2803, до 12:00 ціни піднялися до 0,2802/0,2814. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2781/0,2797. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7500 (-0,0525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4712/1,4714, а до 15:05 знизилися до 1,4686/1,4688. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1875/12,2610, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,2660/12,2980. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли значень 12,2405/12,2880.