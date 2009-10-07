Тимошенко візьметься за всі банки, де керівництво - безглузде

18:57, 07 жовтня 2009
Суспільство
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Хто заважає націоналізувати Надра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що, незважаючи на перешкоди, які створюються сьогодні для націоналізації банку «Надра», перевести цей банк у розряд державних вдасться вже до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Якби була добра воля Національного банку, ми б уже забули про націоналізацію банку «Надра» - провели б її й уже оздоровили цей банк. Але, на жаль, нам ця дорога сьогодні ускладнюється... Але ми плануємо до кінця року зробити все, щоб банк «Надра» все-таки був націоналізований», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що перед націоналізацією банку необхідно вирішити всі питання з його кредиторами, чому перешкоджає Національний банк. «Саме до цього ми не можемо отримати доступ, тому що Національний банк такого доступу нам не дає», - сказала прем`єр.

Вона також підкреслила, що після президентських виборів вона має намір впритул зайнятися наведенням порядку не лише в банках, але й у кредитних спілках. «Я впевнена, що після президентських виборів ми займемося ще двома блоками питань: усіма іншими банками, які сьогодні страждають від безглуздого керівництва й безглуздого рефінансування, й кредитними спілками, які також під егідою Національного банку обібрали півкраїни. Але для цього потрібно мати дуже потужну Генпрокуратуру, щоб далі цим займатися. Сьогодні, ви знаєте, й більшість у парламенті, і уряд не мають доступу до цієї структури», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 797,573 млн. грн.

За підсумками першого півріччя 2009 року «Надра Банк» отримав збиток у розмірі 1,04 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.

За даними Національного банку України, необхідний обсяг докапіталізації банку «Надра» станом на 20 липня 2009 року становив 6,382 млрд. грн.

 

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