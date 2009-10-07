24 громадянина України шостий місяць залишаються у піратів

Депутати Одеської міської ради звернулися до Президента України, керівництва Кабміну і парламенту з вимогою «невідкладно вжити заходів щодо звільнення з піратського полону екіпажу судна «Ariana» - аж до того, щоб держава заплатила викуп, а потім стягнула його з судновласника».

Як стверджується у зверненні, екіпажу судна, що понад 5 місяців перебуває в полоні, не надається належна гуманітарна і медична допомога. «Ані державне підприємство «Укркрюїнг», яке наймало моряків на роботу, ані МЗС і СБУ не мають у своєму розпорядженні інформації про стан здоров`я моряків», - акцентують підписанти документа.

Нагадаємо, балкер «Ariana» під прапором Мальти було захоплено піратами в ніч на 2 травня в 250 милях на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Теплохід з вантажем 35 тис. тонн сої йшов з Бразилії на Близький Схід. Його екіпаж становлять 24 громадяни України – жителі Одеської області. Компанію - оператор судна Seven Seas Maritime London зареєстровано у Великій Британії.

Зараз судно «Arianа» утримують на якірній стоянці біля села Нобьо на півночі Сомалі. Начальник оперативного відділу державного підприємства «Укркрюїнг» в Одесі Ірина ГОНЧАР заявила 25 вересня, що МЗС та інші компетентні органи поки не допомагають у звільненні моряків судна з полону.