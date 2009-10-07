Уряд вніс кандидатури нових міністрів

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Постанови про призначення членів уряду.

Відповідний документ зареєстровано сьогодні у Верховній Раді під номером 4731.

Згідно з проектом, на посади віце-прем’єр-міністрів України пропонується призначити Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, який зараз є ректором Київського політехнічного інституту, та Юрія ЛЮБОНЕНКА – міського голову Кривого Рогу. На посаду міністра фінансів заявлений Федір ЯРОШЕНКО, міністра транспорту та зв’язку - Тарієл ВАСАДЗЕ і на посаду міністра юстиції - Віктор ШЕМЧУК.

Крім того, на сайті Верховної Ради зареєстровано низку поданих народними депутатами постанов про звільнення міністрів. Зокрема, про звільнення з посади міністра з питань житлово-комунального господарства Олексія КУЧЕРЕНКА; з посади міністра охорони здоров`я Василя КНЯЗЕВИЧА; з посади міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНИСОВОЇ.