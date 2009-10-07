Янукович певен, що "заборону російської мови в школах" буде скасовано

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює впевненість, що постанова Кабінету міністрів стосовно заборони використання російської мови в школах, де викладання здійснюється українською, буде скасовано у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі дніпропетровського «9 каналу».

«Суд, який розглядатиме це питання, звичайно, ухвалить рішення на користь прав людини», - сказав політик, відповідаючи на запитання телеглядача.

Як також наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «заборонити говорити російською мовою – нереально».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Зміни передбачають, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.