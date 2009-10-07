Ющенко їде в Крим на тактичні навчання ВМС
22:22, 07 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє офіційний сайт
У четвер, 8 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає тактичні навчання Військово-морських сил Збройних сил України, які відбудуться на Південній військово-морській базі ВМС ЗС у Криму.
Як повідомляє Офіційний сайт Глави держави, передбачається ознайомлення з діями підрозділів спеціального призначення, військ берегової оборони та морської авіації з виконання завдань за призначенням у взаємодії з армійською авіацією Сухопутних військ та винищувальною авіацією Повітряних Сил, пошуково-рятувальних робіт на морі та організацією матеріально-технічного забезпечення плавскладу ВМС України.
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