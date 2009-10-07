Міліція заборонила в'їзд до України підозрюваним в убивствах

Міліція Криму заборонила строком на п`ять років в`їзд до України двом росіянам, які, як з`ясувалося, перебувають у розшуку в Російській Федерації за підозрою у скоєнні гучних вбивств у Північній Осетії.

У розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби міліції автономії йдеться, що кримські силовики отримали оперативну інформацію про двох підозрілих чоловіків, що поселилися в готелі в Алушті. В результаті перевірки було затримано громадян РФ Таймураза ГАГЛОЄВА (1974 року народження) і Роберта ТАБУЄВА (1975 року народження). У Р.ТАБУЄВА були відсутні документи, що засвідчували особу. Встановлено, що вони приїхали до України у травні 2009 року.

«Оскільки при затриманні громадяни Росії намагалися тікати, чинили фізичний опір і перебували в Україні з грубими порушеннями Закону «Про правовий статус іноземців», їм заборонено в`їзд до країни терміном на 5 років і запропоновано добровільно залишити територію держави до 23-ї години 6 жовтня», - відзначили у міліції Криму.

Головне управління МВС у Криму повідомило про цих громадян російським колегам.

Як стверджує кримська міліція, сьогодні МВС РФ поінформувало її про затримання росіян при перетині кордону.

Вони перебували у федеральному розшуку, оскільки підозрюються у скоєнні серії резонансних злочинів у Республіці Північна Осетія-Аланія у березні-листопаді 2008 року.

Зокрема, у березні розстріляно начальника УБОЗ МВС республіки Марка Мецаєва і важко поранено капітана міліції Сергія АБАЄВА, у вересні - обстріляно автомобіль, в якому перебували заступник начальника відділу Промислового РВВС полковник Ілля Касрадзе і капітан міліції Анзор БУЧУРІ, від отриманих поранень Касрадзе помер, у жовтні - обстріляно машину, в якій був начальник першого відділу управління кримінального розшуку МВС Північної Осетії Віталій Чельдієв, правоохоронець помер; у листопаді вбито голову адміністрації місцевого самоврядування Владикавказу Віталія Караєва.

«За повідомленням МВС Республіки Осетія, при проведенні обшуків у затриманих вилучено 10 мобільних телефонів українських операторів мобільного зв`язку, магнітні носії зі схемами розташування об`єктів в Україні і схемами закладки вибухових пристроїв», - йдеться у повідомленні міліції Криму.

«За неперевіреною інформацією російської сторони, затримані готували на території України серйозне замовлене вбивство державного або громадського діяча. Їм допомагав переховуватися колишній співробітник МВС по Північно-Східному округу Аланії, який останнім часом проживав в Україні і нібито є помічником одного з народних депутатів», - заявили в міліції.