Порт «Южний» інвестує в розвиток 300 мільйонів

Державне підприємство «Морський торговий порт «Южний» (Одеська обл.) має намір до кінця 2009 року інвестувати в розвиток 300 млн. грн. Про це повідомив журналістам начальник порту «Южний» Юрій КРУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, загальний об`єм інвестицій вже наступного року складе 350 млн. грн.

Ю.КРУК відзначив, що вперше за останні п`ять років порт приділяє таку увагу власному розвитку, реінвестуючи власні кошти.

«Сьогодні на узгодженні в Міністерстві транспорту знаходиться фінансовий план наступного року, згідно з яким кошти будуть використані на: збільшення кількості вантажних причалів, проведення днопоглиблювальних робіт до 19 м, оновлення суден портового флоту; заходи, направлені на збереження в державній власності територій та акваторії порту, цілісних майнових комплексів та інших об`єктів, що не підлягають приватизації, та інші напрями», - повідомив начальник порту.

Також КРУК повідомив УНІАН, що на засіданні Кабінету міністрів України 7 жовтня було прийнято рішенні про виділення земель водного фонду державним підприємствам, а саме - морським портам. Зокрема, була виділена ділянка порту «Южний» в акваторії Аджаликського лиману.

За словами начальника держпідприємства «Морський торговий порт «Южний», дане рішення Кабміну дає можливість реалізовувати розроблені і затверджені раніше інвестиційні програми з розвитку порту. А також допоможе вирішити конфліктні ситуації між державними портами і приватними стівідорними компаніями.

«Фактично, з прийняттям цієї постанови буде покладено край хаотичному розподілу землі. Доходило до того, що в акваторії, на водних поверхнях під цією акваторією, яка належить порту, відводилися території стороннім організаціям», - відзначив Ю.КРУК.

«Принцип, затверджений Кабінетом міністрів про те що, акваторія і землі водного фонду належать державному порту, допоможе правильно збудувати відносини зі стівідорними компаніями. Порт будує причальний фронт, проводить роботи пов`язані зі створенням відповідних глибин. А інвестор будує термінал на власних прилеглих землях і, відповідно, отримує термінал у приватну власність. Кінець кінцем, порт і термінал взаємодіють один з одним і залежать один від одного», - додав Ю.КРУК.

Він відзначив, що передача порту «Южний» більшої кількості земель, прилеглих до акваторії порту, дозволить побудувати нові термінали.

Довідка УНІАН: Державне підприємство Морський торговий порт «Южний» засноване в 1978 році, розташоване в акваторії Аджаликського лиману, в 30 км. на північний схід від Одеси, є одним з самих глибоководних портів на Чорному морі. Порт здатний приймати судна дедвейтом (вантажопідйомністю) до 150 тис. тонн і обслуговує основні експортні й транзитні вантажопотоки, вугільно-рудних, генеральних, хімічних і наливних вантажів.

За підсумками 7 місяців 2009 року вантажообіг порту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виріс на 9,1% і склав 10 млн. 826,4 тис. тонн.

За 7 місяців портом було оброблено 447 судів і 101 тис. 447 піввагонів, заробітна плата співробітників порту виросла на 16%. За перше півріччя 2009 року порт «Южний» перерахував до держбюджету 187,2 млн. грн.

Вантажообіг порту в 2008 р. склав 21 млн. 698 тис. тонн.

За даними Державної податкової адміністрації України, МТП «Южний» є лідером за загальним обсягом доходів серед морських торгових портів України у першому півріччі 2009 року.

Всього доходи морського торгового порту «Южний» за січень-червень 2009 року склали 141,7% від планового завдання на перше півріччя. Частка порту «Южний» у рейтингу морських портів України за загальним зростанням об`ємів доходів у першому півріччі 2009 року по Україні склала 26,4%, на другому місці Одеський МТП – 17,4% і замикає трійку лідерів Іллічівський МТП – 15,6%.