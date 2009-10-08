Погода на завтра

9 жовтня за прогнозами синоптиків на території Україні утримається мінлива хмарність. У західних та північних, а вдень і в центральних областях пройде невеликий, в Карпатах помірний дощ, окремі грози; на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 10-15°, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в степовій частині Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 14-19°, на решті території 18-23°, на Одещині до 25°.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 14-19°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.