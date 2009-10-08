Суд призупинив приватизацію «АероСвіту»

Окружний адміністративний суд Києва на забезпечення позову інвестиційної компанії «Он-лайн капітал» тимчасово зупинив приватизацію державного пакета акцій ЗАТ «АероСвіт – Українські авіалінії» у розмірі 22,3941% статутного фонду.

Про це УНІАН повідомив представник одного з учасників судового процесу.

За його інформацією, своєю ухвалою суд заборонив Фонду державного майна України (ФДМ) здійснювати будь-які дії з продажу державного пакета авіакомпанії, а також зупинив дію наказу ФДМ, яким було затверджено результати проведеної оцінки даного підприємства.

У позовній заяві, на забезпечення якої було прийнято дану ухвалу, компанія «Он-лайн капітал» вимагає визнати недійсними результати проведеної ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів» оцінки держпакета ЗАТ «АероСвіт – Українські авіалінії», відповідно до якої 22,3941% авіакомпанії було оцінено в 17 млн. грн., а також вимагає зобов`язати ФДМ утриматися від продажу даного пакета акцій.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів» оцінила ринкову вартість державного пакета ЗАТ "Авіакомпанія "АероСвіт" у розмірі 22,3941% статутного фонду в 17 млн. грн. Дане оцінення було проведено з метою подальшої приватизації держпакета акцій компанії.

Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році і на сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, Boeing, що складається з 15 суден. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

За даними компанії, 62% її акцій належать українським власникам: Фонду держмайна (22,3941%), ТОВ "ГенАвіа-Інвест" (24,999%), ТОВ "Укрінфоконсалт" (9,8%) і ТОВ "Бюро" (4,8%). Ще 38% акцій перебувають у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.