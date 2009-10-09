Реальна економіка держави формується за межами Києва

ІХ Львівський міжнародний економічний форум, що відбувся у місті Трускавець 1-2 жовтня, став свідченням того, що реальна економіка України формується за межами Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Львівської облдержадміністрації, голова Наглядової ради Львівського міжнародного економічного форуму Микола КМІТЬ.

«Львівський форум цього року досяг своєї мети, ставши містком між бізнесом і владою, а також між владою центральною, регіональною та місцевою. Учасники високо оцінили рівень ділового спілкування та фахової дискусії на форумі. Я впевнений, що ми заклали потужну традицію – саме на місцях збирати регіональних лідерів з усієї країни, на зустріч з якими приїжджають перші особи держави. Це традиція спілкування на рівних, це крок центру і регіонів назустріч одне одному. Це, зрештою, усвідомлення того, що реальна економіка України формується за межами Києва», - зазначив М.КМІТЬ.

Як повідомлялося, ІХ Львівський міжнародний економічний форум зарекомендував себе як майданчик для налагодження співпраці між бізнесом, інвесторами, владою та експертами. У заходах форуму взяли участь високопосадовці з більшості регіонів України. Крім того, майже третина учасників форуму – представники українського та міжнародного бізнесу. Потужні міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку також були представлені на форумі.

У його рамках 1 жовтня відбулося пленарне засідання «Вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України» під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а 2 жовтня - засідання Клубу регіональних лідерів на тему «Актуальні механізми соціально-економічного розвитку регіонів України», на якому головувала прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Протягом засідання Клубу регіональних лідерів відбувся реальний діалог центральної влади з місцевою, а також з бізнесом та інвесторами. Представники іноземних та вітчизняних інвесторів мали можливість поставити відкриті запитання голові уряду та внести свої пропозиції щодо покращання інвестиційного клімату в Україні.

На завершення ІХ Львівського міжнародного економічного форуму М.КМІТЬ запропонував на розгляд учасників засідання Клубу регіональних лідерів проект Меморандуму про сприяння регіональному економічному розвитку в Україні. Спільно було погоджено, що проект Меморандуму буде допрацьований учасниками зустрічі і підписаний на наступному засіданні Клубу регіональних лідерів, після чого буде переданий Президенту та прем’єр-міністру.

У форумі взяли участь близько 450 учасників з 20 країн світу.