Що нового у проблемних банках (5-9 жовтня)

«ДЕЛО» з`ясувало, які зміни відбулися в банках з тимчасовою адміністрацією на поточному тижні

Східно-Європейський банк

5 жовтня НБУ строком на 1 рік ввів тимчасову адміністрацію у Східно-Європейський банк.

Тимчасовим адміністратором призначений Віктор Мироненко, який очолював раніше тимчасову адміністрацію банку «Київ». Мораторій на задоволення вимог кредиторів введений в банку на три місяці і діятиме до 4 січня наступного року.

Грошові виплати в банку зараз не проводяться. «Картки заблоковані, і коли вони запрацюють, невідомо. Внески не видаємо, відсотки повинні почати виплачувати наступного тижня», — повідомили в депозитному відділі банку.

Банк «Столиця»

Банк продовжує виплачувати кошти по депозитах, обсяг яких разом з відсотками не перевищує 5 тис. грн. Решті вкладників пропонується переукласти договір. При цьому, якщо вкладник укладе новий договір на 6 місяців, банк зобов`язується щомісячно виплачувати 50% нарахованих відсотків, якщо на 9 місяців - 75%. Залишок відсотків виплачуватиметься після закінчення дії договору разом з тілом депозиту. Якщо ж внесок переоформляється на рік, то відсотки виплачуються щомісячно в повному обсязі.

Банк «Надра»

З жовтня для VIP-клієнтів (які мають в банку депозит на суму вище 500 тис. грн.) діє нова програма виплати депозитів. Програма передбачає три варіанти: пролонгацію внеску, поетапну виплату внеску грошовими коштами або ж комбінований механізм - покупка за кошти депозиту земельних ділянок, елітної нерухомості з поетапною виплатою залишку внеску. Виплати банк обіцяє почати з 10 листопада цього року.

БРР, «БІГ Енергія», «Дністер», Західінкомбанк

6 жовтня в НБУ відбулася зустріч представників регулятора з інвесторами банків «Дністер», «БІГ Енергія», БРР і Західінкомбанку, на якій останні підтвердили свою готовність вкладати кошти в проблемні фінустанови і надали документи, які підтверджують їх платоспроможність. Інвестори також зобов`язалися почати заводити гроші в банки до 16 жовтня.

Як повідомлялося раніше, інвестором банку БРР є компанія «Квінтекс», що представляє інтереси російських бізнесменів, банком «Дністер» цікавляться інвестори з Німеччини, банком «БІГ Енергія» і Західінкомбанком - вітчизняні компанії.