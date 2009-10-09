Долар на міжбанку падає, євро - росте

У четвер Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,3025/8,3285 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2802/0,2817, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,2305/12,2680. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4732/1,4734 (четвер - 1,4780/1,4782). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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