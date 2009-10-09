Київрада виділила РНБО землю під житло в зеленій зоні

Київська міська рада надала в постійне користування Апарату Ради Національної безпеки і оборони України для будівництва багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та іншою побутовою інфраструктурою 1,62 га землі на вул. Щусєва у Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради в четвер. Його підтримали 66 депутатів міськради.

Як зазначається в рішенні, з виділених загалом 1,62 га – 0,61 га – це землі, які передбачались для заходів з благоустрою та покращання експлуатації Сирецького гаю (рішення Київської міської ради трудящих від 12.08.52 р. №1677). Відповідні зміни внесені депутатами Київради до Генплану розвитку столиці, а саме територія виведена з зони зелених насаджень та передана до території багатоповерхової забудови.

У фракції БЮТ після прийняття рішення зазначили, що на попередній сесії Київради 17 вересня “оточення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” майже за такою ж схемою намагалося віддати Нацбанку України 1,28 га зеленої зони в Голосіївському районі під житлову забудову.