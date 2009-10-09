Ситуація в українській економіці погіршується через те, що з об`єктивних і суб`єктивних причин профільні державні інституції продовжують відкладати вирішення накопичених проблем системного характеру або до закінчення проведення чергових президентських виборів, або взагалі на післякризовий період.

Таку думку висловив УНІАН генеральний директор компанії з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Він підкреслив, що для продовження співпраці з МВФ і отримання в листопаді чергового валютного траншу уряду і НБУ доведеться продовжувати проведення реформ, передбачених програмою співпраці з фондом, що в переддень президентських виборів в Україні прем`єр-міністр із зрозумілих причин здійснювати не поспішає.

На думку О.МОРКВИ, щоб песимістичні прогнози, про які так багато говорять економічні експерти, не виправдалися, необхідно, як мінімум, забезпечити виробничий сектор економіки кредитними ресурсами, цивілізованим способом стимулювати виробничий і споживчий попит на українську продукцію і обов`язково добитися в Україні хоча б середньострокової макроекономічної стабільності.

В іншому разі, прогнозує О.МОРКВА, вітчизняна економіка, що перебуває вже кілька кварталів у депресивному стані, у 2010 році зможе показати зовсім незначні позитивні зрушення, і в найближчі три-чотири роки матиме дуже слабкий потенціал, щоб вийти на рівень колишніх, докризових темпів свого розвитку.