Вартість житла на первинному ринку Києва знизилась у доларах

Вартість житла на первинному ринку Києва з вересня 2008 р. до вересня 2009 р. знизилася на 31,3% у доларовому еквіваленті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник порталу «Столична нерухомість» Владимир ГЕРМАНОВ учора на прес-конференції.

За його словами, у гривневому еквіваленті вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 13,2%.

За рік кількість пропозицій квартир на первинному ринку житла Києва зменшилася на 46%. Зокрема, пропозиція квартир економ-класу знизилася на 58,4%, бізнес-класу – на 37,1%, преміум-класу – на 13,3%.

В.ГЕРМАНОВ відзначив, що за підсумками вересня ціни на первинному ринку залишилися практично незмінними. На сьогодні середня вартість 1 кв. м в новобудовах становить 15 тис. 367 грн.

Зокрема, у вересні вартість житла економ-класу зросла на 2,7%, вартість житла бізнес-класу знизилася на 0,4%, преміям-класу – знизилася на 5,1%.

У вересні на продаж пропонувалося 1 215 квартир в 141 новому недобудованому і зданому в експлуатацію будинку від 67 компаній-операторів.

За даними В.ГЕРМАНОВА, за останній рік офіційно знято з продажу квартири в 20 будинках, «а неформально, якщо пропозиція зменшилася на 50%, при тому, що основна частка – це не продаж, а зняття з продажу через відсутність клієнтів, реальна цифра практично в два рази більша».